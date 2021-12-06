ليس لخسارة الوزن فقط.. فوائد مهمة لنط الحبل..!

يعتبر نط الحبل ليس للأطفال فقط ، إنه أيضًا تمرين رائع لكامل الجسم للبالغين، ولن تؤدي رياضة نط الحبل إلى تحسين قوة القلب والعضلات فحسب، بل ستساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية لدعم فقدان الوزن.

ونظرًا لأن كل ما تحتاجه هو زوج من أحذية التدريب وحبل القفز، فإن العديد من الأشخاص يتخلون عن تمارين القلب المعتادة لهذا التمرين الممتع، لذا تستعرض هذه المقالة فوائد نط الحبل، وتشرح كيف يمكن أن تساعدك على أن تصبح أكثر لياقة وحتى تفقد الوزن.

فوائد نط الحبل

يحسن لياقة القلب

نط الحبل ممتاز لتحسين لياقتك القلبية التنفسية، حيث يتطلب القفز المستمر لفترة من الوقت ضخ المزيد من الدم والأكسجين إلى العضلات، مما يزيد من معدل ضربات القلب ومعدل التنفس لاستيعاب الطلب المتزايد، وبمرور الوقت، يمكن أن يقوي هذا قلبك ويحسن قدرة رئتك، مما يسمح لك بممارسة الرياضة لفترة أطول.

يقوي العضلات

إذا كنت تبحث عن تمرين فعال لكامل الجسم، فعليك أن تجرب نط الحبل، حيث يعتمد القفز على عضلات أسفل الجسم (على سبيل المثال، الفخذين والأرداف)، والجزء العلوي من الجسم (على سبيل المثال، الكتفين والعضلة ذات الرأسين)، وعضلات البطن.

ولا يمكن أن يساعد هذا فقط في تحسين قوة العضلات ولكن أيضًا يساعد في قدرة تحملك العضلية، مما يسمح لعضلاتك بالتمرين لفترة أطول، وزيادة القوة المتفجرة للحركات السريعة والمفاجئة الشائعة في الرياضة.

يبني عظام أقوى

نط الحبل هو تمرين عالي التأثير يضغط على العظام بطريقة صحية لجعلها أقوى، فمثلًا عندما يقفز الشخص، يستجيب الجسم للضغط المؤقت على العظام الناجم عن قوى رد الفعل عن طريق إعادة بنائها لتكون أقوى وأكثر كثافة.

وفي الواقع، لاحظت دراسة استمرت 22 أسبوعًا على السباحون الأولمبيون أنه أصبح هناك زيادات كبيرة في الكثافة المعدنية للعظام في العمود الفقري القطني ورقبة الفخذ (جزء من عظم الفخذ)، وهذا بعد المشاركة في 20 دقيقة في رياضة نط الحبل واهتزاز الجسم بالكامل مرتين في الأسبوع.

قد يحسن التنسيق والتوازن

يمكن أن تكون إضافة نشاط نط الحبل إلى روتين التمرين الخاص بك طريقة رائعة لتحسين توازنك وتنسيقك، حيث يتضمن تعلم القفز على الحبل تنسيق ذراعيك وساقيك وجذعك مع الحفاظ على إيقاع ثابت، علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديك توازن مناسب للحفاظ على مركز جاذبيتك والسماح لقدميك بالدفع بعيدًا عن الأرض بطريقة متكررة.

نشاط ممتع

بالنسبة لكثير من الناس، يمكن أن تكون التمارين وكأنها عمل روتيني، ومع ذلك، يمكن أن تكون رياضة نط الحبل تمرينًا ممتعًا وفعالًا للغاية يمكن أن يعيد الفرح إلى روتين التمرين، علاوة على ذلك، يمكنك تعديل روتين نط الحبل الخاص بك لإضافة الحداثة والصعوبة عندما تصبح أفضل فيه.

كم سعرة حرارية تحرق رياضة نط الحبل ؟

يعتمد عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء التمرين إلى حد كبير على مدة التمرين وشدته ووزن الشخص، فعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يبلغ وزنه 200 رطل (91 كجم) حرق 362 سعرة حرارية من 20 دقيقة من نط الحبل بسرعة، أو 241 سعرة حرارية عند القفز ببطء على الحبل.

لذلك، يمكن أن تساعد إضافة حبل القفز إلى روتينك اليومي في المساهمة في تحقيق نقص في السعرات الحرارية، وهو أمر ضروري لفقدان الوزن.

هل نط الحبل كافٍ لفقدان الوزن ؟

على الرغم من أنه يمكنك حرق الكثير من السعرات الحرارية من تمرين نط الحبل، إلا أنه لا يكفي لدعم فقدان الوزن على المدى الطويل.

لذلك، إذا كنت تعتمد فقط على نط الحبل لحرق السعرات الحرارية ولكنك تستمر في تناول نظام غذائي عالي السعرات الحرارية يضعك في فائض من السعرات الحرارية، فلن تفقد الوزن.

بدلاً من ذلك، يتضمن فقدان الوزن المستدام نمط حياة صحي، والذي يتضمن تناول نظام غذائي كثيف المغذيات ومعالج بأقل قدر ممكن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وإدارة مستويات التوتر لديك.