النفط يرتفع بعد رفع السعودية الأسعار

زادت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين بعد أن رفعت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم أسعار خامها المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 1.39 دولار بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل عند الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 2.1 في المئة إلى 67.66 دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

معرض النفط والغاز الذي يقام في العاصمة السورية دمشق، سوريا 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021

وأمس الأحد رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.