أسعار العملات الرقمية اليوم: الانخفاض يطغى على السوق

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 6/12/2021، انخفاضاً بشكل طفيف حتى الساعة 7:42 صباحاً وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.27 تريليون دولار بانخفاض قدره 2.25٪ عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.70% لتسجل نحو $48,977.20 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.05% لتسجل نحو $4,161.44 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 4.74%لتسجل نحو $1.35 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.82% لتسجل نحو $549.18 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.05% لتسجل نحو $1.00 دولار.

انخفض سعر عملة Solana بنسبة 2.79% لتسجل نحو $192.39 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 5.85% لتسجل نحو $0.7911 دولار.

انخفض سعر عملة Polkadot بنسبة 5.60% لتسجل نحو$27.34 دولار.

انخفض سعر عملة USD بنسبة 0.08% لتسجل نحو 0.9991$.

انخفض سعر عملة Terra بنسبة 13.19% لتسجل نحو 63.12%