حالة وفاة واحدة و(151) إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 6/12/2021، حالة وفاة و(151) إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 989 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 187842اصابة، واجمالي الحالات النشطة 1448 حالة ، واجمالي المتعافين 184739 حالة، و اجمالي الوفيات 1655وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 513702 شخص.