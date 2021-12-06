أسير من غزة يدخل عامه الـ (27) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي (53 عامًا)، من سكان معسكر جباليا شمال قطاع غزة، أنهى ستة وعشرون عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة على معبر بيت حانون اعتقلته بتاريخ 06/12/1995، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن المؤبد (23) مرة؛ حيث اتهمته سلطات الاحتلال بالعلاقة المباشرة بعملية بيت ليد البطولية والتي نفذها الاستشهاديين أنور سكر وصلاح شاكر من الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأدت حينها لمقتل (23) جنديًا صهيونيًا وإصابة أكثر من 140 آخرين.

وأشارت مؤسسة مهجة القدس إلى أن الأسير البلبيسي تنقل بين عدة سجون حيث كان أولها سجن عسقلان ومن ثم تنقل إلى سجن بئر السبع والذي تعرض فيه للعزل الانفرادي مدة أربعة أشهر ومن ثم إلى نفحة وغيرها من السجون؛ وقد تعرض لجولات كثيرة من التحقيق القاسي والعنيف في سجون الاحتلال بعد اعتقاله مباشرة ولأكثر من ثلاثة أشهر على يد جهاز الشاباك الصهيوني، لإجباره على تقديم معلومات حول عملية بيت ليد التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتم عزله لفترة طويلة انتقامًا منه لدوره في هذه العملية البطولية.

جدير بالذكر أن الأسير عبد الحليم البلبيسي ولد بتاريخ 01/01/1969م، وهو متزوج، وأب لثلاثة من الأبناء، ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.