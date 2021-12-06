تأهب ومخاوف "إسرائيلية": عملية أبو شخيدم دفعت لعمليات فردية

كشفت مصادر عبرية، اليوم الاثنين 6/12/2021، عن مخاوف "إسرائيلية" من تصاعد العمليات البطولية الفردية، معلنةً عن التأهب الدائم.

وقال مراسلون ومحللون في قنوات ومواقع عبرية في تغريدات عبر تويتر: أن عملية البلدة القديمة في القدس التي نفذها الشهيد فادي أبو شخيدم، دفعت فلسطينيين آخرين لتقليده وتنفيذ عمليات فردية وهو ما كانت تخشاه المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية".

فيما نقلت قناة كان "الإسرائيلية"، عن "إيرز تسيدون" رئيس سلطة المعابر في وزارة الجيش أن عملية الدهس الليلة حدثت بسرعة، خلال بضع ثواني، ولم يكن لديهم إنذار مبكر.

وتابع :"في الجو السائد اليوم مع تصاعد العمليات الأخيرة، نحن في حالة تأهب دائم."