حماس: عملية طولكرم ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 6/12/2021، أن العملية البطولية في طولكرم في الضفة المحتلة تؤكد أن هذه ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال وسيواصل الابداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: "يبدأ صباح الشعوب الثائرة بنكهة الفداء والعمل المقاوم .. في فجر اليوم عملية فدائية ضد جنود الاحتلال قرب طولكرم في الضفة الغربية."

وشدد على أن ‏هذه ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال وسيواصل الابداع في المقاوم حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني عن كل الأرض الفلسطينية.