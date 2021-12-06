حماس: عملية طولكرم ثورة مشتعلة وجذوة المقاومة تتصاعد

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 6/12/2021، أن العملية البطولية في طولكرم في الضفة المحتلة تؤكد أن هذه ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال وسيواصل الابداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: "يبدأ صباح الشعوب الثائرة بنكهة الفداء والعمل المقاوم، في فجر اليوم عملية فدائية ضد جنود الاحتلال قرب طولكرم في الضفة الغربية."

وشدد على أن ‏هذه ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيًا من الاحتلال وسيواصل الابداع في المقاوم حتى زوال هذا الاستعمار الصهيوني عن كل الأرض الفلسطينية.

فيما قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، معقباً على عملية الدهس بطولكرم في تغريدة له على حسابه بتويتر: جذوة المقـاومة تتصاعد وثورة شعبنا الفلسطيني لن تخمدها آلة الإجرام الصهيونية، وعملية تتلوها عملية وشهيد يخلفه شباب ثائر وشعب منتفض لتتواصل معركتنا حتى كنس الاحتلال عن كامل أراضينا ومقدساتنا.

وشدد القانوع على أن حالة الاشتباك ستظل دائمة وعمليات الدهس والطعن وكل وسائل المقاومة مشرعة ضد المحتل الصهيوني.