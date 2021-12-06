طقس فلسطين: بارد نسبياً والأمطار تعود الأربعاء

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الاثنين 6/12/2021، يكون غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء

2021-12-07

يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء

2021-12-08

تتأثرالبلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذايكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويتوقع اعتتبارا من ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة تكون مثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الخميس

2021-12-09

يستمر تأثرالبلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و باردا ، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.