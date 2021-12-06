بالفيديو والصور استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس قرب حاجز جبارة بطولكرم

استشهد صباح اليوم الاثنين 6/12/2021، شاب بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه فتى بزعم تنفيذه عملية دهس قرب طولكرم بالضفة المحتلة.

وأصيب الفتى الفلسطيني بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده فيما بعد.

وقالت مصادر عبرية أن الفتى تمكن من دهس أحد عناصر الاحتلال فجرا، قرب حاجز جبارة بين طولكرم والطيبة في المثلث ، حيث أصيب جندي بجراح خطيرة، في الأطراف والصدر والرأس، لكن وضعه مستقرّ.

وذكرت المصادر أن الفتى استقل سيارة من نوع "كيا"، تحمل لوحة أرقام فلسطينية، ودخل بها مسرعًا إلى الحاجز ودهس العنصر الإسرائيلي.

وفيما بعد أعلنت المصادر أن منفذ عملية طولكرم الشهيد: محمد يونس من سكان نابلس.

شاهد فيديو العملية من هنا



