سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في سوريا والذي استقر في معلاملات اليوم، بدعم الصعود العالمي في أسعار المعدن النفيس جراء تطورات المتحور "أوميكرون".

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا،نحو 72.077 ألف ليرة (57.35 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 63.069 ألف ليرة (50.18 دولار).

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

كما بقى سعر جرام الذهب عيار 18 عند نحو 54.059 ألف ليرة (43.01 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 42.045 ألف ليرة (33.45 دولار).

سعر الأوقية الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، نحو 2.241 مليون ليرة (1784 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب في سوريا

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا نحو 504.552 ألف ليرة (401.46 دولار).