أسعار الذهب اليوم في سوريا الاثنين 6 ديسمبر 2021

استقر سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، بدعم الصعود العالمي في أسعار المعدن النفيس جراء تطورات المتحور "أوميكرون".

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين نحو 72.077 ألف ليرة (57.35 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم الاثنين في سوريا، نحو 63.069 ألف ليرة (50.18 دولار).

كما بقى سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الاثنين في سوريا، عند نحو 54.059 ألف ليرة (43.01 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم الاثنين ، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 42.045 ألف ليرة (33.45 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في سوريا، خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، نحو 2.241 مليون ليرة (1784 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا بمستهل تعاملات اليوم الاثنين، نحو 504.552 ألف ليرة (401.46 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أول أمس السبت، بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ومع استمرار تقييم تطورات متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس "كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور "أوميكرون" الجديد تفشى في 38 دولة حتى الآن، كما ذكرت الولايات المتحدة أنه تم اكتشاف إصابات بالمتغير الجديد في 6 ولايات أمريكية.

وكشفت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 210 آلاف وظيفة في شهر نوفمبر الماضي، ما جاء أقل كثيرًا من التوقعات التي كانت تشير لإضافة 553 ألف وظيفة، لكن معدل البطالة تراجع إلى 4.2% مقارنة بـ4.6%.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.20 دولار ليصل إلى 1783.90 دولار للأوقية عند التسوية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع العقد الأكثر نشاطا للذهب بنسبة هامشية تعادل دولارين.

وفي هذه الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 96.028 نقطة.