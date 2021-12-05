سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا اليوم الاثنين، والذي استقر في تعاملات اليوم بالسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الاثنين

سجل سعر شراء الدولار في سوريا، نحو 3500 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، نحو 3955 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في سوريا

وسجل سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 4622 ليرة للشراء، و4685 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي في سوريا

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية،عند مستوى 931 ليرة للشراء، و944 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

سعر الدنيار الكويتي

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) تغيرا طفيفا ليصل عند مستوى 11557 ليرة للشراء، و11714 ليرة للبيع.