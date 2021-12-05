سعر الذهب اليوم في الأردن اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الأردن

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 40.66 دينار (57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تعاملات اليوم، ليسجل 35.58 دينار (50.18 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، اليوم، ليصل إلى 30.50 دينار (43.01 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.72 دينار (33.45 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن، اليوم، نحو 20.33 دينار (28.68 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات إلى 1,265 دينار (1784دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) إلى 284.65 دينار (401.46 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وأمس السبت، قفزت أسعار الذهب بنسبة 1.20%، ليسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 1783.90 دولار بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ومع استمرار تقييم تطورات متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحور "أوميكرون" الجديد تفشى في 38 دولة حتى الآن، كما ذكرت الولايات المتحدة أنه تم اكتشاف إصابات بالمتغير الجديد في 6 ولايات أمريكية.

وكشفت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 210 آلاف وظيفة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما جاء أقل كثيرًا من التوقعات التي كانت تشير لإضافة 553 ألف وظيفة، لكن معدل البطالة تراجع إلى 4.2% مقارنة بـ4.6%.

وسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.20 دولار ليصل إلى 1783.90 دولار للأوقية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع العقد الأكثر نشاطا للذهب بنسبة هامشية تعادل دولارين.

وعن أسعار المعادن النفيسة الأخرى، سجل سعر الفضة بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 22.48 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع سعر البلاتين أمس بنسبة 0.54% ليسجل نحو 928.10 دولار، وقفز سعر البلاديوم 2.07% ليسجل نحو 1808 دولارات.