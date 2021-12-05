أسعار العملات في سوريا اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر شراء الدولار في سوريا، مستهل تعاملات اليوم الاثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3500 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، نحو 3955 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) مستوى 4622 ليرة للشراء، و4685 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 931 ليرة للشراء، و944 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) تغيرا طفيفا ليصل عند مستوى 11557 ليرة للشراء، و11714 ليرة للبيع.

وأزالت القطاعات الاقتصادية السورية عن نفسها غبار سنوات من الحرب، بصدارة القطاع الزراعي الذي استأنف الإنتاج بكميات تجارية تمهيدا لتصديرها.

وشكَّل "إكسبو 2020 دبي" منصة عالمية بارزة للجمهورية العربية السورية من أجل استعراض تاريخها الغني وإرثها العريق وتطلعاتها وطموحاتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع، جهود سوريا مؤخرا، لبدء مرحلة من العمل الدؤوب والبناء والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ووقعت وزارة الكهرباء السورية قبل أيام اتفاقا مع تحالف شركات إماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في ريف دمشق.