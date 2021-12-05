البيت الأبيض يكشف مدى خطورة المتحور "أوميكرون" الجديد..!

قال المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن التقارير الأولية تشير إلى أن المتحور (أوميكرون) أقل خطورة من المتحور "دلتا".

وأضاف مستشار البيت الأبيض المعني بالأزمة الصحية، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، إنّ المؤشرات الأولى في جنوب أفريقيا في ما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحور أوميكرون "مشجّعة بعض الشيء"، مشيراً إلى أنّ هذه مجرّد بيانات أولية.

وتابع إنّه "من الواضح، أنّ أوميكرون ينتشر بسرعة أعلى في جنوب أفريقيا"، لافتاً إلى ارتفاع عدد الإصابات في ذلك البلد، لكن حتى الآن، ورغم أن من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة، لا يبدو أنه يينطوي على درجة عالية من الخطورة".

وأردف: "حتى الآن، المؤشرات المتعلقة بالخطورة مشجعة بعض الشيء".

لكن خبراء طبيين أشاروا في الأيام الأخيرة إلى أنّ التركيبة السكانية لسكان جنوب أفريقيا "شابة"، ورجّحوا أنّ تُسجّل حالات إصابة خطرة في الأسابيع المقبلة.

وتجري حالياً دراسات مخبرية لمعرفة إذا ما كان المتحور الجديد الذي يحوي طفرات كثيرة تقلق العلماء، أكثر قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومته للمناعة الناتجة عن العدوى الأولى أو اللقاح، وإذا ما كان تأثيره أكثر خطورة.