نصائح مهمة للقضاء على السعال في الليل..!

قد يبدأ الأمر بقليل من الدغدغة، ومن ثم وخز مزعج في حلقك، وسرعان ما يتصاعد الأمر ليتحول إلى نوبة من السعال في الليل تبقيك مستيقظًا عند محاولة النوم والحصول على قسط من الراحة.

ولحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق للتوقف عن السعال في الليل، ومن خلال هذه المقالة نستعرض لك 10 نصائح موصى بها من الأطباء لإيقاف السعال والسيطرة عليه في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى ذلك، معلومات عن سبب حدوث السعال الليلي في المقام الأول.

ما الذي يسبب السعال في الليل ؟

إن السعال هو طريقة الجسم لتنظيف الرئتين والممرات الهوائية، كما توضح ليانا كاسوسي، دكتوراه في الطب ومستشارة في "Oh So Spotless"، حيث تقول: "إنه رد فعل ارتجاعي ناتج عن دخول مهيجات مثل الغبار أو الدخان أو التلوث أو المخاط إلى الجسم”.

وفي الحقيقة، يمكن أن يحدث السعال أيضًا بسبب التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية أو البكتيرية، مثل الالتهاب الرئوي والسعال الديكي.

وتقول كاسوسي: "يمكن أن تسبب هذه الالتهابات التهابًا في الجسم مما يزيد من سماكة المخاط الطبيعي في الجسم”، وهذا المخاط الإضافي يؤدي إلى السعال، كما تقول إن الربو والحساسية من الحالات التي تسبب السعال أيضًا بسبب الالتهاب.

وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى ما يلي:

الأدوية

قصور القلب

مرض ارتجاع المريء المعدي

التهابات مجرى الهواء

مرض الرئة

تلف الحبال الصوتية

توقف التنفس أثناء النوم

وبالنسبة للأشخاص الذين يدخنون، هناك حالتان أساسيتان شائعتان تسميان التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة الذي يمكن أن يسبب السعال بسبب تدمير أنسجة الرئة.

نصائح للسيطرة على السعال في الليل

ابتعد عن مسببات الحساسية

إذا كنت تعاني من الحساسية، فتجنب مسببات الحساسية، حيث تقول كاسوسي: "مسببات الحساسية الشائعة التي تسبب السعال هي الغبار وحبوب اللقاح"، وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت لديك حساسية من أي شيء، فقد تفكر في استشارة أخصائي الحساسية أو تجربة اختبار الحساسية في المنزل.

تخلص من الغبار

في موضوع مسببات الحساسية، سيكون من الحكمة إبقاء منزلك خاليًا من مسببات الحساسية الشائعة مثل الغبار والعث وحبوب اللقاح وما شابه ذلك، حيث تقول كاسوسي: "قم بتغيير الستائر والبياضات في كثير من الأحيان لتجنب جمع تلك المهيجات حول المنزل"، وتضيف أنه يجب أيضًا أن تكون حذرًا بشأن الحفاظ على نظافة السجاد والألعاب المحشوة.

استخدم مرشحات الهواء لمكافحة الحساسية في غرفة نومك

للأسف، غسل الشراشف وبطانية الأطفال بانتظام لا يكفي لإيقاف السعال في الليل، حيث سترغب أيضًا في حماية غرفة نومك من العث بمساعدة مرشح هواء، وهناك استراتيجيات أخرى لمكافحة الحساسية في غرفة نومك، مثل استخدم أغطية الحساسية لتغطية الوسائد والألحفة والمراتب والتي قد تعمل على تقليل عث الغبار والوقاية منه.

إدارة الربو

يتسبب الربو في ضيق والتهاب الشعب الهوائية، والسعال الجاف هو أحد الأعراض الشائعة للربو، لذا إذا شعرت بالجفاف في السعال وأحيانًا تواجه صعوبة في التنفس، فاستشر طبيبًا أو أخصائيًا، حيث قد تحتاج إلى جهاز استنشاق بوصفة طبية لعلاج الربو.

أغلق النوافذ

تقول كاسوسي: "خاصة خلال موسم الحساسية، فأنت تريد إبقاء نوافذك مغلقة في الليل"، وفي الواقع سيؤدي القيام بذلك إلى منع (المزيد) من حبوب اللقاح والغبار والعث من التواجد في غرفة نومك.

تجنب المناطق الملوثة عندما يكون ذلك ممكنًا

وفقًا لكاسوسي، فإن السبب الأكثر شيوعًا لسعال الناس هو أن الجسم يقوم بتنظيف الشعب الهوائية بعد أو أثناء التعرض للتلوث، وبالنظر إلى أن أكثر من 90 في المائة من سكان العالم يتعرضون للهواء الملوث كل عام، فإن تجنب المناطق الملوثة تمامًا سيكون أمرًا صعبًا، ولكن إذا كنت تتأثر بالسعال المستمر، ففكر في التحقق من مؤشر جودة الهواء قبل السفر عن طريق زيارة موقع AirNow.gov.

استخدم مرطب

يمكن للهواء الجاف والدافئ أن يجفف حلقك ومجرى الهواء، ويجعلك أكثر عرضة لنوبات السعال في الليل، لهذا السبب يبدأ الكثير من السعال في الظهور بشكل أوضح وخاصة في الشتاء، لذلك يمكن أن يساعد المرطب الذي ينتج ضبابًا باردًا في الحفاظ على الهواء في غرفة نومك (والحلق) رطبًا.

أكل العسل

تقول كاسوسي: "إن تناول 2 إلى 3 ملاعق صغيرة من العسل قبل النوم قد يساعد في تخفيف المخاط في حلقك"، ويوجد خيار آخر هو خلط ملعقتين صغيرتين من العسل في شاي خالٍ من الكافيين، مثل شاي الأعشاب.

شرب عصير الليمون

وفقًا لكاسوسي، قد يساعد شرب الماء مع القليل من عصير الليمون أولئك الذين لا يعانون من ارتداد المريء المعدي، وذلك لأن الليمون له خصائص مضادة للالتهابات، كما يمكن تحضير مشروبًا ساخنًا مع عصير الليمون والزنجبيل والماء الدافئ والعسل لتناول مشروب فائق ثلاثة في واحد.

مياه الغرغرة المالحة

تقول كاسوسي: "يمكن أن تساعد الغرغرة بمحلول المياه المالحة في إزالة الازدحام في مجرى الهواء"، وسيساعد هذا المصابين بالربو والحساسية والالتهابات على تقليل السعال في الليل أو في أي وقت خلال اليوم، ما عليك سوى مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في 8 أونصات من الماء الدافئ ومن ثم الغرغرة للحصول على الفوائد.