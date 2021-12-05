حماس:مسيرة أعلام المستوطنين سلوك عنصري وعدواني ضدّ أصحاب الأرض

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد 5/12/2021، أن تنظيم قطعان المستوطنين لما يسمَّى "مسيرة الأعلام" في مدينتي اللّد والرّملة، سلوك عنصري وعدواني ضدّ أصحاب الأرض الأصليين الثابتين في جذورهم من أبناء شعبنا.

وشدد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي، على أنَّ هذه المسيرات وحمل كلّ أعلام ورايات الكيان الصهيوني الزائل، بإذن الله، لا يمكن أن تغيّر شيئاً من الهُوية العربية الفلسطينية للأرض والانتماء الأصيل لأهلها الحقيقيين.

واعتبر قاسم أن هذه المسيرات تمثل محاولة من المستوطنين المستعمرين للرّد على الموقف الوطني الأصيل لشعبنا في الداخل المحتل، الذي وقف ملتحماً ومنتصراً لقضيته العادلة في معركة سيف القدس، وإنَّ هذه المحاولات ستفشل على صخرة ثبات أهلنا في الداخل المحتل، وسيظل شعبنا في كلّ السَّاحات يقف جسدًا واحداً في مواجهة العدوان الصهيوني على مكوّنات قضيتنا.

ودعا، أهلنا في الداخل المحتل إلى تصعيد حالة الرَّفض والنضال ضد محاولات الأسرلة وإثارة الفوضى، كما ندعوهم إلى الاستمرار في إسناد القدس، والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية هُويتها العربية الفلسطينية.