طلبة العلاقات العامة بكلية الأقصى يطلعون على عمل داخلية غزة

زار وفد من طلبة العلاقات العامة – كلية مجتمع الأقصى، اليوم الأحد 5/12/2021، وزارة الداخلية الشق المدني بهدف التعرف ميدانياً على عمل إدارة العلاقات العامة ودورها مع باقي الإدارات المختلفة، وذلك لاطلاعهم عمل وحدة العلاقات العامة عن قرب، وصقل المهارات العملية ضمن مساق مبادئ العلاقات العامة.

ورحب أمجد الحمامي مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية - الشق المدني بالوفد مقدما لهم نبذة عن طبيعة عمل وحدة العلاقات العامة، شارحا لهم أهم سياسات الوزارة، والخطوط العريضة التي تسير عليها العلاقات العامة ودورها في التواصل مع الجمهور الخارجي والداخلي للوزارة يما يخدم المصلحة العامة وأهمية رجل العلاقات العامة بأي مؤسسة ودوره الفعال بها.

وتحدث الحمامي عن هيكل وحدة العلاقات العامة وعلاقتها مع الإدارة المركزية والخطة السنوية التي تعمل وفقا لها، موضحًا أهمية دور العلاقات العامة في وزارة الداخلية الشق المدني كونها مؤسسة خدماتية في تعزيز الشراكة المجتمعية وكسب ثقة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستعرض تجربة العلاقات العامة في ابراز وتوثيق الجهود والأنشطة التي تنفذها وزراته، والتواصل مع وسائل الاعلام واطلاعهم على إنجازات المؤسسة بشكل دوري، منوهًا الى بعض المعوقات التي تواجه العلاقات العامة ومن أهمها قلة الكادر البشري والامكانيات المادية، إضافة الى تدمير المؤسسة وفقدان مقرها خلال الحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، شكرت د. عدلات الشيخ مساعد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومدرس المساق، العلاقات العامة في وزارة الداخلية على حسن استقبالها ومنحها الطلبة الفرصة في التعرف عن قرب على عمل العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية بما يساعد في ترسيخ المعلومات النظرية لديهم، مثمنةً الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، والاهتمام بطلبة الجامعات في غزة من خلال تقديم الإرشادات والنصح والتدريب لهم.

من جانبهم، أبدى الطلبة مدى تجاوبهم واستفادتهم من الزيارة التي ساهمت في اطلاعهم على عمل العلاقات العامة والتخطيط لأنشطتها المختلفة شاكرين وزارة الداخلية على حسن استقبالهم ومنحهم هذه الفرصة عن قرب.

وتم خلال الزيارة اصطحاب الطلبة في جولة ميدانية على كافة إدارات الوزارة والتعرف على طبيعة عملها واختصاصاتها المختلفة.