حادثة غريبة: إمام مسجد أردني اعتلى المنبر ليعلن ”أنا مصاب بكورونا”

أثارت حادثة غريبة الرأي العام، بعد أن انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أن أحد أئمة المساجد في محافظة "اربد" عند الانتهاء أمس من خطبة الجمعة قال "أنا مكورن واحد يئم عني ليقوم بعدها بنزول عن المنبر ويتوجه إلى خارج المسجد وصلاة في الساحة الخارجية للمسجد"

وأفاد الناشطون أنه قدم أحد المواطنين بشكوى إلى مديرية أوقاف اربد حيث رد أحد موظفين المديرية بحسب ما نقل المشتكي “والله بالغلط حطينا الإمام ” بحسب ما هو متداول.

وفي ضوء ذلك، وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة المعنيين في الوزارة إلى فتح تحقيق حول صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية من قيام إمام وخطيب بأحد المساجد التابعة لمديرية أوقاف أربد الأولى بإلقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي :"إن الوزارة فتحت تحقيقا حول ما يتم تداوله وجددت التأكيد على ما جاء في تعاميم سابقة لمدراء مديريات الاوقاف بالمملكة وجميع كوادرها من أئمة وخطباء واداريين وواعظات ومؤذنين بالالتزام بكافة اجراءات البروتكول عند الاصابة بكورونا بما في ذلك الحجر المنزلي تجنبا لتعريض الآخرين للعدوى ."