القيادي عدنان: انتصار الأسير الفسفوس انتصار لشعبنا وكل الأحرار

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 5/12/2021، أن انتصار وحرية الأخ البطل كايد الفسفوس انتصار لشعبنا الفلسطيني وكل الأحرار.

وقال الشيخ عدنان :" بانتصار البطل كايد الفسفوس تبرز من جديد مدينة دورا حاضنة للثوار والمجاهدين.، وأن قِصَر فترة الاعتقال للأخ كايد بعد إنهائه الإضراب تظهر عِظَم الانتصار."

وأضاف الشيخ عدنان : "اليوم تتجدد الهمم بقوته تعالى بحرية الأخ البطل كايد الفسفوس."

ودعا القيادي عدنان جماهير شعبنا لجعل حرية الأخ كايد الفسفوس يوم انتصار لإخوتنا الأسرى والأسيرات والأخوين البطلين هشام أبو هواش المضرب عن الطعام للشهر الرابع والجريح الأسير معتز عبيدو.

وتابع:"نهنئ الخالة والدة الاخ كايد وصغيرته الزهرة الرائعة جوان والعائلة الكريمة سائلينه تعالى أن يلم شمل الأسرة ببقية إخوته الثلاثة المعتقلين إداريًا."

وأفرجت قوات الاحتلال عن المعتقل الفسفوس الذي خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ(131) يوماً، وأنهاه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الفسفوس (32 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، هو أسير سابق، تعرّض للاعتقال عدّة مرّات، وكانت آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020، وخاض إضراباً عن الطعام عام 2019، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقّاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود وحافظ، وكان يعمل قبل اعتقاله كان موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من تعثّر دراسته بسبب الاعتقالات المتكررة.