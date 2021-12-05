سعر الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في الجزائر والذي ارتفع في تعاملات اليوم الاثنين بالتوازي مع استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر 7,962 دينار (57.35 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر نحو 6,967 دينار (50.18 دولار).

سعر جرام الذهب 18 في الجزائر اليوم الاثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر نحو 5,972 دينار (43.01 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,645 دينار (33.45 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3,981 دينار (28.68 دولار).

سعر الأوقية الذهب في الجزائر اليوم الاثنين

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر نحو 247,626 دينار (1784 دولارا).

سعر الجنيه الذهب الجزائر اليوم الاثنين

وهوى سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 55,737 دينار (401.46 دولار).