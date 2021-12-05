التردد الجديد قناة حواس الفضائية HAWAS TV 2022، حيث يضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة حواس الفضائية HAWAS TV 2022 ، حيث يبحث الملايين من المواطنين الان وعبر الانترنت عن تردد قناة حواس بجودة عالية ، لذلك قمنا بتوفيره في هذه المقالة ، بالإضافة إلى ذلك وضعنا لكم خطوات ضبط إشارة التردد وهي سهلة ولا تحتاج أي عناء ، وقد استطاعت القناة ان تجذب ملايين المتابعين لها بفضل محتواها الاعلامي.

تردد قناة حواس الفضائية HAWAS TV التي تبث برامجها على القمر النايل سات في الموقع المداري 7 غرب بالإضافة الى القمر الصناعي عرب سات بدر 4 في الموقع المداري 26 شرق.

تبث قناة حواس برامجها منذ عام 2005 من مدينة دبي بدولة الإمارات حيث تعرض مجموعة من أقوي المسلسلات المصرية والدراما السورية بالإضافة الى البرامج المتنوعة التي تنال إعجاب المشاهدين في الوطن العربي .

يتم عرض القناة على النايل سات 7 غرب، والمتابعة الشاملة العامة للمحتوى التقني الهام الذي تقوم به القناة، فهي تعرض العديد من المسلسلات الفنية والبرامج الهادفة، ونقوم باستعراضها في السطور المقبلة، ونرصد معكم كل جديد عبر نقل الأخبار الشاملة.

تردد قناة حواس HAWAS TV على النايل سات :

تنقل قناة حواس بجودة عادية الجودة على القمر النايل سات , حيث يستقبل تردد القناة على اجهزة الريسيفر العادية التى تدعم SD .

اسم القناة : HAWAS TV

القمر الصناعى : النايل سات 7 غرب

التردد : 11938

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب (القطبية) : رأسي V

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

النمط : DVB-S

التعديل : MPEG-2, MPEG-4

تردد قناة حواس HAWAS TV على العرب سات بدر 4 :

تبث قناة حواس بصيغة الاتش دى فائقة الجودة على القمر عرب سات بدر في الموقع 26 شرق حيث تستقبل فقط على اجهزة الريسيفر التي تدعم HD .

اسم القناة : Hawas TV HD

القمر الصناعى : بدر 26 شرق

التردد : 12111

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب (القطبية) : أفقي H

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

النمط : DVB-S

التعديل : MPEG-2, MPEG-4