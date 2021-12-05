أفضل علاج للرشح والعطس والانفلونزا بالأعشاب في فصل الشتاء 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية علاج الرشح والعطس لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء التي تزداد فيها حدة الإصابات بالأنفلونزا ، وتلك الوصفات يمكن لأي شخص اعدادها في المنزل لمكافحة فيروس والحد من مضاعفاته وصولاً إلى الشفاء ، علمًا أنها طرق قوية وفعالية وذات تجربة .

أفضل علاج للرشح والعطس والانفلونزا بالأعشاب في فصل الشتاء 2022

أولاً: تناول المشروبات الساخنة :

وأكد دراسات علمية ان تناول المشروبات الساخنة يساعد في تخفيف الاحتقان ويمنع الإصابة بالجفاف كما ويوفر لك الراحة اللازمة من الزكام، إضافة إلى أنها تعمل على تسكين الأغشية المصابة بالمرض في كل من الأنف والحنجرة .

أفضل علاج للرشح والعطس والانفلونزا بالأعشاب في فصل الشتاء 2022

ثانيًا: أخذ حمام بالبخار :

وتساعد هذه الطريقة في ترطيب الأنف ويوفر لك الراحة اللازمة.

وأوصى أطباء أنه في حال كنت تصاب بالدوار نتيجة إصابتك بالزكام يجب عليك وضع كرسي في الحمام لاستخدامه في حال إصابتك بالدوار، كي لا تؤذي نفسك.

ثالثًا: تنظيف أنفك باستمرار :

نظف أنفك باستمرار باستخدام المناديل الورقية بدلاً من محاولة إرجاع المخاط لتجنب تنظيفه. تجنب من النفخ بشدة .

خطوات تنظيف الانف :

أولا: قم بالضغط على فتحة أنف واحدة بإصبعك بهدف تفريغ الأخرى.

ثانيًا: قم بنفس الخطوة الأولى مع عكس الفتحة المغلقة.

ثالثًا: تأكد من غسل يديك وتنظيفهما جيداً بعد قيامك بتنظيف أنفك.

رابعًا: خذ قسطاً من الراحة :

واكد الأطباء انه حال اثبت اصابتك بالرشح فعليك أخذ قسط وافر من الراحة، فالقيام بذلك يساعد جسمك في تعزيز طاقته وتوجيهها نحو الجهاز المناعي بهدف محاربة مسبب المرض، ولا تنسى وضع البطانية فوقك للبقاء دافئاً.

خامسًا: استعمال الكمادات باردة أو ساخنة :

ولمحاربة الرشح ، استخدم كلا نوعي الكمادات من شأنه أن يمدك ببعض الراحة عن طريق وضعها على منطقة الجيوب الأنفية لديك.

أفضل علاج للرشح والعطس والانفلونزا بالأعشاب في فصل الشتاء 2022

سادسًا: وسادة إضافية :

قم بوضع وسادة إضافية أسفل رأسك عند النوم ، بحيث يكون رأسك أعلى من مستوى جسدك. هذه الطريقة ستساعدك في تصريف المخاط العالق بالأنف.

سابعًا: استعمال الغرغرة :

يساعد ذلك في ترطيب الحلق والحنجرة ويمدك بالراحة المؤقتة من الألم المستمر.

وقم بوضع ملعقة صغيرة من الملح في الماء واستخدمها للغرغرة أربع مرات في اليوم.

ثامنًا: استنشاق البخار :

ونصح الأطباء، الأشخاص المصابين بالرشح ، بوضع منشفة نظيفة فوق رأسك واستنشق البخار من وعاء كبير يضم ماء يغلي، بإمكانك إضافة بضع قطرات من الزيوت العطرية إلى الماء للشعور بمزيد من الراحة، وستساعدك في تفكيك المخاط المتراكم في الأنف.

أفضل علاج للرشح والعطس والانفلونزا بالأعشاب في فصل الشتاء 2022

تاسعًا: استخدام الاعشاب والغذاء في محاربة الرشح :

1- حساء الدجاج

2- الزنجبيل

3- العسل

4- الثوم

5- البروبيوتيك

6- البهارات

7- الحليب