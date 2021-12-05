سعر الذهب اليوم في الجزائر اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

سجل سعر الذهب في الجزائر، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021، ارتفاعاً بالتوازي مع استقرار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

والأسواق العالمية في عطلة أسبوعية الأحد والسبت.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر 7,962 دينار (57.35 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر نحو 6,967 دينار (50.18 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر نحو 5,972 دينار (43.01 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,645 دينار (33.45 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3,981 دينار (28.68 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر نحو 247,626 دينار (1784 دولارا).

وهوى سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 55,737 دينار (401.46 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي (آخر التعاملات العالمية) ، لكن المعدن الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي على خلفية ميل مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقف أكثر تشددا بشأن تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1768.26 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو شهر يوم الخميس الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1770.20 دولار.

وانخفض المعدن 1.4% منذ بداية الأسبوع الماضي، إذ أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي قد يسرع من تقليص التحفيز، وقال رئيس المجلس جيروم باول إنه يمكن التوصل إلى قرار في اجتماع السياسة القادم.