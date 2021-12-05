جامعة بيرزيت: التعليم عن بُعد غداً والثلاثاء ستفتح الجامعة أبوابها للامتحانات

أعلنت إدارة جامعة بيرزيت ان يوم غد الاثنين سيكون التعليم عن بُعد ولن تُعقد أي نشاطات للطلبة، أما يوم الثلاثاء المقبل فستفتح الجامعة أبوابها للامتحانات، كما هو مُعلَن سابقا.

وأشارت الجامعة في بيان صحفي لها، اليوم الاحد، إلى استمرار الجهود لاحتواء الاشكال الذي نشأ بين مجموعة من الطلبة خلال الأيام الماضية، ومع السعي لعودة الأمور لطبيعتها قريباً.

وجددت الجامعة دعوتها للالتزام بالأنظمة والقوانين، في ظل التحديات والصعوبات الجمة المحيطة، مؤكدة على مساءلة التجاوزات والخروقات بغض النظر عن مرتكبيها.

ودعت الجامعة جميع مكونات أسرتها إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ديمومة الجامعة كفضاء وطني تعددي، وتصان فيه الحريات والحق في التعبير، وتستمر فيه الجامعة منارة للعلم والمعرفة، كما كانت وستبقى.