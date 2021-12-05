يترقب عشاق الكرة المصرية ومحبو النجم المصري الأسطورة محمد صلاح حواره التليفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، فيما يبحث المهتمون عن موعد عرض لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب عبر قناة MBC.

وأجرى عمرو أديب لقاءاً تليفزيونيا مع محمد صلاح في إنجلترا خلال الفترة الماضية تحدث خلاله في الكثير من الأمور على صعيد حياته الخاصة وكذلك مسيرته الاحترافية.

وأعلنت شبكة قنوات "أم بي سي" عن أن اللقاء الذي أجراه عمرو أديب مع محمد صلاح من خلال برنامج الحكاية سيتم إذاعته عبر يومين.

ووفقاً لما تم إعلانه سيتم عرض اللقاء مع محمد صلاح وتقديم عمرو أديب يومي الأربعاء والخميس المقبلين 9 و10 من شهر ديسمبر الجاري على الترتيب.

وكانت الحلقات الخاصة بالحوار قد بدأ بثها بدء من اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 عبر منصة شاهد المفتوحة.

وسيتم بث اللقاء التليفزيوني كاملاً يومي الأربعاء والخميس المُقبلين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويسير محمد صلاح مع فريقه ليفربول بصورة مميزة منذ بداية الموسم الجاري وبات أحد أبرز نجوم العالم الذين يتطلع الكثيرون لمتابعتهم ومعرفة آخر أخبارهم.