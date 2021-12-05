15 ولاية أمريكية تسجل إصابات بسلالة أوميكرون المتحور الجديد

أعلنت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي اليوم الأحد 5/12/2021، تسجيل إصابات بسلالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في حوالى 15 ولاية أميركية حتى الآن، مع استمرار هيمنة سلالة دلتا على معظم حالات كوفيد-19.

وقالت والينسكي في مقابلة تلفزيونية: "نعلم أن لدينا الكثير من حالات الإصابة بالفيروس، ونتابعها عن كثب، كما نسمع يومياً عن حالات اشتباه بالإصابة، لذا من المحتمل أن تحدث زيادة في معدل الإصابات".

وتابعت: "المتحور دلتا هو مسؤول عن معظم حالات الإصابة، ومن بين 90 إلى 100 ألف حالة إصابة يومياً، 99.9 بالمئة منهم مصابون بالمتحور دلتا، لذا لا يزال مشكلتنا في الولايات المتحدة".

وسجلت 15 ولاية على الأقل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ومن هذه الولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونيوجيرزي ونيويورك وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكونسن، وفقا لإحصاء رويترز.

كما سجلت لويزيانا أيضا حالة اشتباه، بينما كان الشخص المشتبه إصابته في نيوجيرزي قد سافر سابقاً أيضا إلى جورجيا، والتي أبلغت أيضاً عن حالة إصابة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الإجراءات الجديدة التي تخطط إدارته اعتمادها لمحاربة تفشي كوفيد-19 خلال الشتاء، مع تخوف من انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة لن تشمل الإغلاق، بل التركيز على نشر اللقاحات بشكل أوسع.

كما حذّر كبير علماء الأوبئة في جنوب أفريقيا منذ أيام من زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا الأسبوع الجاري، وذلك بعد اكتشاف المتحوّرة الجديدة لكوفيد-19 "أوميكرون" في بلاده.

بدورها كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثن، قالت خلال مقابلة أجريت معها إنّ السلالة الجديدة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألاّ يشعر الناس بالذعر بسببها.