ارتفاع الإصابات بمتحور "أوميكرون" في إسرائيل إلى 11

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد 5/12/2021، أنها سجلت ارتفاعاً في إصابات المتحور الجديد من فيروس كوفيد 19، المعروف باسم "أوميكرون"، حيث بلغ عدد الإصابات 7، مع الاشتباه بـ 24 حالة أخرى.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن 5 من الإصابات هي لإسرائيليين عادوا من جنوب إفريقيا، فيما أن حالة واحدة هي لإصابة عادت من مالاوي في إفريقيا وأخرى لحالة عادت من بريطانيا.

وأضافت أن 3 حالات تلقوا التطعيمات بما فيها الثالثة المعززة من "فايزر" و"أسترازينيكا"، فيما أن 4 حالات لم يتلقوا التطعيم.

ولفتت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن "هناك اشتباه كبير في 24 حالة أخرى بالإصابة بمتحور أوميكرون، ولكن لم يتم تلقي نتائج الفحوصات النهائية بعد".

وقالت إن 22 من هذه الحالات لم يتلقوا التطعيم، في حين تلقوه البقية.

وأضافت: "من بين هذه الحالات فإن 8 عادوا من الخارج أو اتصلوا بأشخاص عادوا من الخارج و19 لم يكونوا في الخارج مؤخرًا".

وتابعت وزارة الصحة: "بالإضافة إلى ذلك، هناك 14 حالة إضافية، والتي تم تعريفها على أنها حالات (بمستوى شك منخفض) وتم توجيهها لإعادة الفحص".

وكانت إسرائيل فرضت قيودا على دخول السياح لمنع انتشار المتحور الجديد.