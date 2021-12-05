465 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"

اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، في ثامن أيام ما يسمى "عيد الأنوار العبري".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن 465 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، قادهم في الفترة الصباحية عضو الكنيست المتطرف إيتيمار بن جڤير، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من جهة باب الرحمة، ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورًا في باحات الحرم القدسي، وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي اقتحامات المستوطنين للأقصى تلبية للدعوات المتطرفة التي تطلقها جماعات "الهيكل" المزعوم، في اليوم الثامن من عيد الأنوار العبري "الحانوكا".