القائد النخالة يهاتف عائلة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة "أبو طارق"، عائلة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش من بلدة دورا قضاء الخليل بالضفة المحتلة، والذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم (111) على التوالي ضد الاعتقال الإداري.

وقال النخالة في اتصاله:"إن الأسير هشام أبو هواش هو مدرسة لكل الذين ينشدون الحرية والصبر والإرادة الصلبة، مؤكداً ان الحركة ستبذل كل جهد ممكن لنصرته حتى ينال الحرية."

وحيا الأمين العام للحركة، صبر وثبات عائلة الأسير وزوجته المجاهدة، الذين يعتبرون من رموز الشعب الفلسطيني في العطاء والتضحية.

وأكد القائد النخالة في اتصاله، أن الأسرى يخوضون معركة نيابة عن الشعب الفلسطيني بأكمله وحتماً سينتصر شعبنا بإرادة مقاوميه الأبطال.

وتعقد محكمة الاحتلال يوم غد الإثنين الساعة الواحدة ظهرا، جلسة للأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، المضرب عن الطعام منذ 111 يومًا، للنظر في الالتماس المقدم من قبل المحامي جواد بولس بشأن قضية اعتقاله الإداريّ، حيث يواجه الأسير أبو هواش وضعًا صحيًا غاية في الخطورة ويواصل الاحتلال احتجازه في سجن "الرملة"، ويرفض نقله إلى مستشفى مدني.