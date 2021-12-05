القائد النخالة يقدم التعازي لعائلة الشهيد ضياء الدحدوح

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفياً بعائلة الشهيد ضياء الدحدوح الذي استشهد يوم الخميس الماضي، متأثراً بإصابته جراء انفجار عرضي قبل عام ونصف.

وقدم القائد النخالة خلال اتصاله، التعازي لوالد الشهيد وأعمامه باستشهاد نجلهم، معرباً عن اعتزازه بالعائلة المجاهدة وبتضحيات أبنائها المجاهدين.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الخميس الماضي، شهيدها المجاهد "ضياء كمال حمدان الدحدوح" (28 عاماً)، من فرسانها في لواء غزة.

وقالت السرايا في بيان لها " إن الدحدوح من سكان حي الزيتون جنوب غزة، استشهد فجر اليوم الخميس، 27 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 2021/12/02م، متأثراً بإصابته جراء انفجار عرضي قبل عام ونصف، ليمضي إلى ربه بعد رحلة حياة سخرت بمجملها في سبيل الله جهاداً ودفاعاً عن أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الصهيوني المجرم."

وأضافت :" إننا في سرايا القدس نحسب شهيدنا من المجاهدين الأفذاذ الذين صالوا وجالوا مقاومةً وعطاءً وكانت له البصمة والأثر في مشروع المقاومة والتحرير، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى محافظين على أمانة السلاح وخط الجهاد والمقاومة حتى حرية كل فلسطين."