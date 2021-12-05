الرئيس اللبناني: قطر حريصة لمساعدة لبنان للخروج من الازمة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على مساعدة لبنان للخروج من أزماته، وأن علاقات بيروت مع الدوحة تمتد لعقود وخالية من أي شائبة أو انتكاسة.

وأضاف عون خلال حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية اليوم الأحد: "زيارة وزير خارجية قطر المرتقبة إلى لبنان تشمل ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية".

وأشار إلى أن "كل مشاريع البنى التحتية في لبنان مطروحة أمام المستثمرين القطريين" مضيفا أن بلاده ترغب بالاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز.

وتابع الرئيس اللبناني: "بلدنا حريص على أفضل العلاقات مع دول الخليج ولا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات".