نعرض لكم عبر موقع فلسطين اليوم، تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 5 ديسمبر 2021 والذي تم تحديثه مساء اليوم الساعة الخامسة مساءًا.

ويهتم الكثير من ابناء الجمهورية العربية "مصر" بأسعار المعدن الذهبي، وفي هذه المقالة سننشر لكم الاسعار بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.

تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 5 ديسمبر 2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 894 إلى 896

عيار 22 819 إلى 821

عيار 21 782 إلى 784

عيار 18 670 إلى 672

عيار 14 521 إلى 523

عيار 12 447 إلى 448

الاونصة 27,795 إلى 27,866

الجنيه الذهب 6,256 إلى 6,272

الكيلو 893,714 إلى 896,000

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 900.98 جنيه $57.35

سعر الذهب عيار 22 825.91 جنيه $52.57

اسعار الذهب عيار 21 788.38 جنيه $50.18

اسعار الذهب عيار 18 675.75 جنيه $43.01

سعر الذهب عيار 14 525.58 جنيه $33.45

سعر الذهب عيار 12 450.49 جنيه $28.68

سعر الذهب عيار 9 337.87 جنيه $21.51

اسعار أوقية الذهب 28,021 جنيه $1,784

اسعار جنيه الذهب 6,307 جنيه $401.46

اسعار كيلو الذهب 900,983 جنيه $57,350

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 ديسمبر 900.98 788.38 675.75 525.58 450.49

3 ديسمبر 901.46 788.80 676.11 525.85 450.73

2 ديسمبر 893.94 782.22 670.47 521.47 446.97

1 ديسمبر 899.11 786.74 674.34 524.48 449.55

30 نوفمبر 897.76 785.56 673.33 523.70 448.88

29 نوفمبر 902.03 789.29 676.53 526.18 451.01

28 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25

27 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25

26 نوفمبر 906.04 792.80 679.54 528.53 453.02

25 نوفمبر 904.47 791.43 678.36 527.61 452.24