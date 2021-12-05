تحديث سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

ننشر لكم الآن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 وذلك بعدما قامت الجهات المختصة بتحديث الأسعار الساعة الخامسة مساء اليوم الاحد.

وجاءت الأسعار بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي لجميع العيارات (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 181.34 شيكل $57.35

سعر الذهب عيار 22 166.23 شيكل $52.57

اسعار الذهب عيار 21 158.68 شيكل $50.18

اسعار الذهب عيار 18 136.01 شيكل $43.01

سعر الذهب عيار 14 105.78 شيكل $33.45

سعر الذهب عيار 12 90.67 شيكل $28.68

اسعار أوقية الذهب 5,640 شيكل $1,784

اسعار جنيه الذهب 1,269 شيكل $401.46

اسعار كيلو الذهب 181,344 شيكل $57,350

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67

3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69

2 ديسمبر 180.26 157.73 135.19 105.15 90.13

1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23

30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80

29 نوفمبر 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80

27 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

26 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

25 نوفمبر 181.88 159.15 136.41 106.10 90.94