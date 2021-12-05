"فصائل" تحمل السلطة مسؤولية أحداث الجامعة الأمريكية في جنين

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الاعتداءات الآثمة على الطلاب وقمع الحريات الذي حصل في الجامعة العربية الأمريكية في جنين التي أدت إلى مقتل أحد الطلاب، هي أفعال لا أخلاقية ولا وطنية وتنم عن عقلية همجية في التعامل مع الآخرين.

وقالت فصائل المقاومة في بيان، إن " هذه الاعتداءات والقمع المتواصل من قبل أجهزة السلطة وأذرعها ستشعل فتيل الثورة على الظلم والقهر الحاصل في الضفة" مؤكدة أن السلطة وأجهزتها الأمنية تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني في الضفة المحتلة.

ودعت الفصائل في بيانها إلى ضرورة محاسبة الفاعلين المجرمين ومن أعطاهم الأوامر بالاعتداء على الطلاب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة في محاكم نزيهة.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه

تصريح صحفي صادر عن "فصائل المقاومة الفلسطينية".

الاعتداءات الآثمة على الطلاب وقمع الحريات الذي حصل في الجامعة العربية الأمريكية في جنين التي أدت إلى مقتل أحد الطلاب هي أفعال لاأخلاقية ولاوطنية تنم عن عقلية همجية في التعامل مع الآخرين.

هذه الاعتداءات والقمع المتواصل من قبل أجهزة السلطة وأذرعها ستشعل فتيل الثورة على الظلم والقهر الحاصل في الضفة.

نؤكد أن السلطة وأجهزتها الأمنية تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني في الضفة المحتلة.

ندعو إلى ضرورة محاسبة الفاعلين المجرمين ومن أعطاهم الأوامر بالاعتداء على الطلاب وتقديمهم إلى محاكمة عادلة في محاكم نزيهة.

"فصائل المقاومة الفلسطينية"

الأحد ٥-١٢-٢٠٢١م