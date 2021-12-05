الامم المتحدة تعرب عن صدمتها لإعدام الاحتلال "الشاب سلمية"

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن صدمته من قتل "جنود الاحتلال الإسرائيلي" شاباً فلسطينياً في مدينة القدس، أمس السبت، واصفاً الحادثة بأنه "إعدام خارج نطاق القانون".

ووفق بيان للأمم المتحدة، يُظهر مقطع مصور الشاب محمد سليمة وهو يهاجم أحد المارة جنديا إسرائيليا بسكين قبل أن يتم إطلاق النار عليه وإخضاعه، مساء أمس السبت.

وبحسب المشاهد المصورة، فإن سليمة كان مصاباً وملقى على الأرض، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه مرتين مما أدى إلى مقتله.

وأكدت الأمم المتحدة، أن عمليات القتل خارج نطاق القانون مثل هذه تعتبر نتيجة اللجوء المنتظم إلى القوة المميتة ضد الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالسلاح والمحميين جيداً، ونتيجة الافتقار شبه الكامل للمساءلة عن قتل الفلسطينيين وإصابتهم على أيدي القوات الإسرائيلية.

وتساءلت "هل ستكون هناك مساءلة في هذه القضية؟"، فيما أشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يواصل مراقبة القضية.

وأعدمت قوات الاحتلال، مساء أمس، الشاب سليمة، بعدما أطلقت النار عليه من مسافة صفر، بمنطقة باب العامود في مدينة القدس، بزعم تنفيذه عملية طعن أصيب فيها مستوطن.