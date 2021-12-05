السجن 3 سنوات لخمسة مسؤولين بمأساة "مستشفى السلط" في الأردن

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات على 5 مسؤولين حكوميين بعد إدانتهم بالتسبب بوفاة مرضى نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي في مارس الماضي.

وحكمت محكمة صلح جزاء عمان على مدير المستشفى السابق عبد الرزاق الخشمان و4 من مساعديه بالسجن لثلاث سنوات.

وأدينوا بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة عشر مرات"، بينما برأت المحكمة 8 متهمين آخرين.

والقرار قابل للطعن خلال 10 أيام.

وقضى 6 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي (نحو 30 كلم شمال غرب عمان) بعد انقطاع الأكسجين، وفق ما أعلنه وزير الصحة حينها نذير عبيدات الذي قدم استقالته. وفي الأيام اللاحقة أعلنت وفاة 4 آخرين نتيجة الحادثة.

وزار الملك الأردني عبد الله الثاني المستشفى يوم وقوع الحادثة التي أًثارت غضبا واسعاً، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

وأعلنت الحكومة مساء اليوم ذاته، إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت الحكومة اعتذارها عن "التقصير" واصفة ما حدث بـ"خطأ جسيم فادح غير مبرر".

وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادثة وأوقف مدّعي عام مدينة السلط مدير المستشفى وأربعة من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبّب بوفاة".

وشهدت مدن أردنية احتجاجات شارك فيها عشرات الأشخاص مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن حادثة السلط.