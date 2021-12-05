"كورونا فلسطين".. 3 وفيات و275 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، منوهة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 3589.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 4، الخليل 77، بيت لحم 49، رام الله والبيرة 28، جنين 18، طولكرم 5، ضواحي القدس 3، نابلس 21، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، الخليل 36، بيت لحم 28، رام الله والبيرة 30، جنين 23، طولكرم 1، ضواحي القدس 0، نابلس 16، سلفيت 0، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 3".

وسجلت حالة وفاة واحدة في دورا وأخرى في بيت ريما قضاء رام الله نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة في قطاع غزة.

ولفتت إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضا، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.