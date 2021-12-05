دعوات أردنية للتضامن الكترونيًا مع المعتقلين في السعودية

دعت لجنة أهالي المعتقلين الاردنيين في السعودية، للمشاركة في "وقفة تضامنية إلكترونية" عبر برنامج "زووم" اليوم الأحد، للتعبير عن "الاستياء البالغ من الأحكام الصادرة بحقهم".

وقالت اللجنة في تصريح صحفي إن الوقفة التي تنطلق الساعة السابعة والنصف مساءً، ستناشد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية.

وكانت محكمة الاستئناف في الرياض قد أجلت، مؤخراً، النظر في الأحكام الصادرة بحق أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا معتقلا في السجون السعودية، بتهمة دعم المقاومة منذ ثلاث سنوات تقريبا؛ إلى نهاية الشهر الجاري.

وفي الثامن من آب/أغسطس الماضي؛ قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاماً على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت أردنيين وفلسطينيين، تراوحت ما بين البراءة والحبس لمدة 22 عاماً.

وفي شباط/فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".