قوات الاحتلال تعتقل أسرى محررين من الجهاد الإسلامي

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اثنين من الأسرى المحررين خلال مداهمات واسعة في مدن الضفة المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله المحتلة، فجر اليوم، واعتقلت الأسرى المحررين ساجي عطايا وجهاد أبو عادي، من عناصر حركة الجهاد الإسلامي.

وقال شقيق الأسير جهاد أبو عادي، إن قوة عسكرية داهمت البيت في الساعة الثالثة والنصف، وطالبت جهاد شخصياً، وفتشت في هويات العائلة، مشيراً إلى أن القوة حققت مع والد الأسير.

وكان الأسيران المحرران، ساجي عطايا وجهاد أبو عادي، قد تعرضا لفترات اعتقال سابقة في سجون الاحتلال.