الاحتلال يجبر عائلات بالأغوار على مغادرة مساكنهم

أجبرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، عدة عائلات من مساكنها في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، على مغادرة مساكنهم لمدة عشرة أيام.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت خمس عائلات على مغادرة مساكنها، لإجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت في وقت سابق هذه العائلات بإخلاء مساكنها، لإجراء التدريبات التي تبدأ اليوم وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، ما يعني أن المواطنين سيبقون في العراء مع أطفالهم في ظل الظروف الجوية الصعبة، ودرجات الحرارة المتدنية.

يذكر أن قوات الاحتلال تجبر المواطنين على مغادرة مساكنهم في مناطق مختلفة من الأغوار عدة مرات سنويا لإجراء تدريبات عسكرية في مناطقهم، ويتعرض المواطنون لصعوبات كبيرة جراء المبيت قي العراء، خلال فترة التدريبات، كما يتعرضون لمخاطر كبيرة بعد انقضاء مدة التدريبات، جراء مخلفات الذخيرة التي يتركها جيش الاحتلال، والتي تشكل خطرا على حياتهم في حال انفجارها.