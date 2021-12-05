شهد تردد قناة البراعم baraem للاطفال 2022 اهتمامًا كبيرًا من العائلات العربية لضبط التردد بعد ان قررت ادارة القناة تغير ترددها.

ورصد فريق العمل بموقع فلسطين اليوم عمليات بحث عالية على محرك جوجل للتعرف على التردد على شاشات التلفاز.

يُشار إلى أن قناة البراعم موجهة للفئة العمرية من 3 الى 6 سنوات، ويعد تردد القناة مطلوباً بشكل كبير من قبل أولياء الأمور.

وتقوم القناة في بث البرامج التعليمة ورسوم الكارتون الهادفة التي ترسخ القيم النبيلة وغرس المعرفة ما يساعد في نضج العقل ونماء الأفكار في مرحلة مبكرة من الطفولة.

يذكر أن القناة ترتكز على تثقيف الأطفال وبناء شخصية واعية تستطيع التعامل مع محيطها البيئي، كما وتعتبر من القنوات الجذابة بمحتواها الحصري القائم على الابتكار الذي يكون نشأة تعليمية تستند على الفهم والقدرة على إتيان التصرف الأمثل وكل ذلك في إطار ترفيهي يجتذب صغار السن.

تردد قناة البراعم baraem للاطفال 2022