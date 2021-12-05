كورونا غزة : حالة وفاة وإصابة "69" خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:25 ص
05 ديسمبر 2021
كورونا
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اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاحد 5/12/2021 ، ان تم تسجيل حالة وفاة و"69" إصابة ، بعد اجراء 411 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي، ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة ، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

أشارت الى تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، اجمالي تراكمي للمصابين  187691 اصابة اجمالي الحالات النشطة 1398 حالة  ، في حين بلغ اجمالي المتعافين 184639 حالة ، واجمالي الوفيات  1654 وفاة

وبشأن التطعيمات أوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة.

واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 511405 شخص.

 

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