كورونا غزة : حالة وفاة وإصابة "69" خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاحد 5/12/2021 ، ان تم تسجيل حالة وفاة و"69" إصابة ، بعد اجراء 411 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي، ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 63 حالة ، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

أشارت الى تعافي 60 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، اجمالي تراكمي للمصابين 187691 اصابة اجمالي الحالات النشطة 1398 حالة ، في حين بلغ اجمالي المتعافين 184639 حالة ، واجمالي الوفيات 1654 وفاة

وبشأن التطعيمات أوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.

واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 511405 شخص.