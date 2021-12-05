بعد ان خاض إضراباً لـ"131" يوماً: "كايد الفسفوس" حر طليق اليوم

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه من المقرّر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المعتقل كايد الفسفوس، اليوم الأحد.

وبيّن نادي الأسير أن المعتقل الفسفوس كان قد خاض إضراباً عن الطّعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، استمرّ لـ(131) يوماً، وأنهاه في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم بعد اتّفاق بإنهاء اعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الفسفوس (32 عاماً)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، هو أسير سابق، تعرّض للاعتقال عدّة مرّات، وكانت آخر اعتقالاته في شهر تموز 2020، وخاض إضراباً عن الطعام عام 2019، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقّاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود وحافظ، وكان يعمل قبل اعتقاله كان موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من تعثّر دراسته بسبب الاعتقالات المتكررة.