د. كيلة : 100 عينة مشكوك بها وننتظر نتائجها لمعرفة اصابتها من عدمه بـ"أوميكرون"

أكدت وزيرة الصحة د. مي كيلة اليوم الأحد 5/12/2021 ، أنه لم يتم تسجيل اي إصابة بمتحور "أوميكرون"، في فلسطين حتى الآن.

ولفتت كيلة ان هناك حوالي 100 عينة مشكوك بها، جرى إرسالها الى مستشفى "تل هشومير" وهي قيد الفحص بانتظار النتائج، وهي لأشخاص قادمين الى فلسطين.

وقالت خلال حديث لصوت فلسطين، " نحن بانتظار المادة المخبرية التي تكشف مباشرة الإصابة بالمتحور الجديد".

ودعت كيلة المواطنين الى التوجه للتطعيم المجاني وأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، لان ذلك سيجعل مناعتهم أقوى تجاه الكورونا، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة في فلسطين.

ولفتت ان "نسبة المناعة في فلسطين اصبحت 42 % ونحن نسعى لرفعها، وهي متفاوتة في الضفة وغزة، ففي الضفة تبلغ 60% ، 27.3 % في غزة، لذا ندعو أهلنا في قطاع غزة لتلقي اللقاحات.