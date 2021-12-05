صلاح يكشف: أصوات العرب هي من خذلتني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، تسريبات من تصويت الصحفيين في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2021، لاختيار أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم.

ويصوت 180 صحفيا على مستوى العالم لاختيار الفائز بالكرة الذهبية بين 30 لاعبا يتم ترشيحهم لنيل الجائزة المرموقة.

ويرتب الصحفيون، قائمة مكونة من 5 لاعبين، بحيث يحصد الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.

ويفوز بالجائزة اللاعب صاحب العدد الأعلى من النقاط، وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط، تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول.

ونال الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2021، وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز السابع وهو ما فاجأ الكثير نظرا لمستواه المتميز مع "الريدز".

وحسب القوائم المسربة، فإن أصوات العرب في المركز الأول كانت بعيدة عن صلاح ولم تختاره سوى 6 دول فقط من إجمالي المشاركين في التصويت وهي: اليمن، الأردن، العراق، فلسطين، جنوب السودان وبلاده مصر.

ولم يصوت من بين الصحفيين في المركز الأول لصالح محمد صلاح من غير العرب إلا بوتان من آسيا.

كما خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول تونس ولبنان والجزائر وسوريا والصومال وموريتانيا.

أما النجم العربي الثاني الذي كان ضمن الـ30 المرشحين، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والذي حل في المركز الـ20، فلم يصوت له سوى صحفيين عربيين اثنين، من بلاده ومن اليمن والصوتين وضعاه في المركز الثالث ضمن الخمسة الأوائل.