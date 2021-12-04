سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، والذي تراجع في معاملات اليوم الأحد بالرغم من صعود المعدن النفيس عالميا بختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة.

سعر الذهب في الأردن اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، ليسجل 40.66 دينار (57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن، ليسجل 35.58 دينار (50.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18 في الأردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، اليوم، ليصل إلى 30.50 دينار (43.01 دولار).

سعرالذهب عيار 14 في الاردن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.72 دينار (33.45 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن، اليوم، نحو 20.33 دينار (28.68 دولار)

سعر الأوقية الذهب في الاردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات إلى 1265 دينارا (1784دولارا).

سعر الجنيه الذهب في الارن

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21) إلى 284.65 دينار (401.46 دولار).