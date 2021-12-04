أسعار الدولار في سوريا اليوم الاحد 5 -12- 2021

ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم" كل جديد بخصوص أسعار العملات في العديد من الدول المجاورة، وفي هذا المقال يقدم لكم اسعار الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا، حيث يحرص الكثيرون على متابعة اخبار الدولار، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 5 -12-2021

أسعار الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة اليوم الاحد 5-12- 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، مستهل تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3500 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 5 -12-2021

سعر اليورو الاوروبي

وبلغ سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، نحو 3955 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) مستوى 4651 ليرة للشراء، و4714 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد 5 -12-2021

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 931 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبقي سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وظل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 11566 ليرة للشراء، و11723 ليرة للبيع.