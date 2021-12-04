سعر عملة بيتكوين الرقمية اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021،حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر عملة البيتكوين الرقمية، والتي سجلت تراجعا بأكثر من 20%، وسط تراجع في قطاع العملات المشفرة بوجه عام.

وتراجعت قيمة البيتكوين، أكثر العملات الرقمية تداولا، إلى حوالي 42296 دولار في سنغافورة عند الساعة 1.32 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (06.32 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجعت قيمة "إيثر"، ثاني أكبر العملات المشفرة تداولا، بنسبة 17.4%، قبل أن تعوض بعضا من خسائرها.

يأتي التأرجح في العملات الرقمية، وسط فترة تقلبات، للأسواق المالية، والذي ويجبر ارتفاع التضخم البنوك المركزية إلى تشديد سياتها النقدية، مما يهدد بتقليص السيولة، التي رفعت مجموعة واسعة من الأصول.